Il Milan ha messo gli occhi anche su Koné del Sassuolo: domenica osservato speciale

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In vista della prossima stagione, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo dove potrebbero esserci delle partenze, come per esempio quelle di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, per i quali in estate il club di via Aldo Rossi ascolteranno certamente le offerte che arriveranno. Il primo nome della lista è sempre quello di Leon Goretzka, ma il tedesco potrebbe non essere l'unico innesto.

Un profilo che piace molto è quello di Ismael Koné del Sassuolo, che nelle ultime settimane è stato spesso visionato dal vivo da alcuni scout milanisti (compreso domenica scorsa nel match in casa della Fiorentina). I giudizi sul canadese sono molto positivi e chissà che non vengano confermati anche domenica pomeriggio quando il giocatore affronterà il Milan al Mapei Stadium. Gli occhi saranno tutti su di lui, in particolare ovviamente quelli di Max Allegri che potrà vederlo all'opera da vicino. Lo riferisce stamattina Tuttosport.