Gazzetta: "Allegri-Furlani, nuovo incontro verso il futuro"

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"Allegri-Furlani, nuovo incontro verso il futuro": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi l'ad Giorgio Furlani è atteso nella giornata di oggi a Milanello per parlare con Max Allegri e continuare a programmare la prossima stagione del Diavolo. Il tema principale sarà ovviamente il mercato, con il tecnico livornese che ribadirà i ruooli che sono oggi più scoperti, poi toccherà al dirigente far quadrare conti ed esigenze tecniche.

Il vertice di oggi arriverà dopo altri incontri che sono andati in scena nelle scorse settimane, anche se a Milanello il focus principale resta il finale di campionato perchè c'è ancora una Champions League da conquistare. Per l'aritmetica mancano sei punti, ma potrebbero bastarne anche meno se Roma e Como, che sono attualmente quinte, non dovessero vincere tutte e quattro le partite che mancano alla fine del campionato.