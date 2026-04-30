Milan, c'è ottimismo per Goretzka: il tedesco ha trasmesso fiducia alla dirigenza milanista sulla sua risposta positiva

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Il primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione è Leon Goretzka, che a fine stagione si libererà gratis dal Bayern Monaco. Il tedesco è una precisa richiesta di Max Allegri che ha chiesto al club anche alcuni innesti di personalità ed esperienza come il centrocampista bavarese. La concorrenza non manca visto che il giocatore piace anche alla Juventus e ad alcune società di Premier League, ma a Casa Milan si respira un certo ottimismo.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che questo ottimismo nasce dal fato che l'idea di trasferirsi in rossonero e di vivere a Milano stuzzica non poco Goretzka che ha trasmesso fiducia alla dirigenza milanista sulla sua risposta positiva. Per il tedesco è pronto un triennale con opzione per un altro anno da 5 milioni di euro netti a stagione.