Chance importantissima, Il Giornale: "Scatta l'ora di Jashari"

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Lo scontro faccia contro faccia tra Luka Modric e Manuel Locatelli è costato tantissimo sia al fuoriclasse croato che al Milan: frattura dello zigomo e stagione in rossonero finita per l'ex Real Madrid che tornerà in campo in vista del Mondiale con la sua Nazionale, di cui è capitano e leader indiscusso. Se c'è qualcuno che può giovare di questa situazione, quello è Ardon Jashari che, dopo una stagione condizionata da un grave infortunio e dall'adattamento non facile, ora ha davanti a sè quattro partite in cui poter mettersi in vetrina.

Lo pensa anche Il Giornale che, questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, ha titolato così sul centrocampista elvetico: "Milan, scatta l'ora di Jashari: tocca a lui la difficile eredità di Modric". Nel sottotitolo si legge: "La scorsa estate è stato l'acquisto più costoso del ds Tare: finora 11 partite, 4 da titolare, e un assist". Un bottino magro se si considera l'investimento e le premesse con cui è arrivato quasi un anno fa a Milanello: con la Champions da conquistare, può far vedere di essere il talento che tutti a via Aldo Rossi hanno pensato che possa diventare.