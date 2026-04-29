Inizia l'era Jashari, Tuttosport: "34 milioni di motivi per dimostrare che è da Milan"

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Con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia e rispetto a quanto ipotizzato nel corso dell'ultima estate, in queste ultime quattro giornate è destinata a cominciare l'era di Ardon Jashari con il Milan. Il centrocampista svizzero, votato come miglior calciatore del campionato belga nella passata stagione, è arrivato in rossonero in estate per 34 milioni di euro, al termine di una trattativa infinita e logorante con il Club Brugge. Al netto delle aspettative molto elevate, il vero ostacolo della stagione del calciatore elvetico è stato l'infortunio al perone che lo ha tenuto ko da settembre a dicembre.

In questo ultimo mese di campionato Ardon Jashari può far vedere perché il Milan ha puntato su di lui: avrà più spazio e possibilità, dopo l'infortunio di Luka Modric. Tuttosport titola così: "Jashari, 34 milioni di motivi per dimostrare che è da Milan". Si legge nell'occhiello: "Complice l'infortunio che ha chiuso anticipatamente la stagione di Modric, lo svizzero finito un po' ai margini si ritrova catapultato sulla plancia di comando del centrocampo rossonero". Di seguito il sottotitolo: "Grande chance per l'investimento più importante dell'estate scorsa. Non ha reso secondo le aspettative. L'ultima da titolare? A metà marzo".