Gazzetta: "Via Leao. Zirkzee e Sorloth per il dopo Rafa"

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Sono ormai partite le congetture di quello che sarà il futuro del Milan, specialmente del suo reparto offensivo, a oggi il vero flop della stagione rossonera. Qualcosa si è già cominciato a muovere in vista di quello che sarà con la dirigenza milanista e Allegri che hanno una lista di nomi papabili per il ruolo di centravanti che dovrà essere riempito. Tutto però pare dipendere dalla cessione di Rafael Leao, mai così vicina - nelle idee - in questi 7 anni del portoghese in rossonero.

La Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce i movimenti e le possibilità che sono sul tavolo del club di via Aldo Rossi. La rosea scrive: "Via Leao. Rispunta lo United, servono 50 milioni. Zirkzee e Sorloth per il dopo Rafa". Nel sottotitolo poi viene aggiunta sostanza al discorso: "Il Diavolo vuole soldi e basta, gli inglesi pronti a inserire una contropartita: l'ex Bologna, Ugarte o Rashford". Per quanto riguarda l'interesse dei Red Devils non c'è ancora una vera e propria trattativa ma un emissario del club ha chiesto e ottenuto informazioni: "Esclusa la clausola da 175 milioni. Rafa disposto a pensare all'addio ma solo per un top club".