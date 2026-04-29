Il QS senza mezzi termini: "Milan, questo attacco è da rifare"

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La situazione prolifica del Milan, specialmente quella degli attaccanti, è da zona retrocessione. Lo dicono i numeri: i cinque giocatori offensivi rossoneri hanno segnato solamente 5 gol nel girone di ritorno, meglio solamente di Cremonese, Hellas Verona e Lecce, al pari di Pisa e Parma. Ed è per questo che, nella speranza di qualche scintilla nelle ultime quattro di campionato, il club pensa a una rivoluzione totale in estate per il reparto offensivo: nessuno può considerarsi al sicuro e alcuni obiettivi sono già stati fissati.

Il QS per commentare questa situazione complicata legata alla fase avanzata del Diavolo ha preparato un pezzo, dal titolo: "Milan, questo attacco è da rifare". Continua, entrando nel merito: "Pulisic e Leao restano a digiuno. Già bocciati Gimenez e Nkunku". Nel sottotitolo viene proposto il quadro generale della situazione: "Un solo gol nelle ultime quattro partite (di Rabiot), appena cinque le reti delle punte nel girone di ritorno. Lo statunitense è in crisi, l'intesa con Rafa resta problematica. E il contributo delle riserve non è all'altezza". I due obiettivi per il futuro si chiamano Moise Kean e Alexander Sorloth.