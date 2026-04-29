AIA senza più guide, CorSport: "Zappi, squalifica confermata. Non è più il presidente degli arbitri"

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Dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e B, in seguito all'indagine per concorso in frode sportiva avviata dalla Procura di Milano, l'AIA perde definitivamente anche il suo presidente Antonio Zappi. Nel mese di gennaio era stato inibito per 13 mesi e ieri la sua squalifica è stata confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, ponendo sostanzialmente fine al suo mandato come numero uno degli arbitri cominciato nel dicembre del 2024.

Oggi il Corriere dello Sport racconta tutta la situazione e titola così: "Zappi, triplice fischio. Squalifica confermata: 13 mesi. Non è più il presidente degli arbitri". Nel sottotitolo viene approfondita la questione, ricordando anche il motivo della sua inibizione: "Il Collegio di Garanzia del CONI respinge il suo ricorso e conferma i verdetti dei tribunali FIGC per il caso delle pressioni nei confronti di Ciampi e Pizzi". Confermate le pressioni nei confronti dei due responsabili di Serie C e Serie D per favorire l'insediamento di Orsato e Braschi.