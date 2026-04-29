L'attacco rossonero cambia, Gazzetta: "Il Milan pianifica una vera rivoluzione"

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Il futuro dell'attacco del Milan, la vera grande delusione di questa stagione e anche ciò che è mancato ai rossoneri per sognare qualcosa di più grande, è tutto da decifrare e non è solamente legato al futuro di Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport, questa mattina, indica il portoghese come partente quasi certo, con l'interesse del Manchester United che ancora deve tradursi in una proposta concreta. La verità, però, è che quasi la totalità dell'attacco rossonero è destinata a salutare.

La rosea, dopo aver parlato di Leao, titola così: "Il Milan pianifica una vera rivoluzione". Dal tritacarne estivo dovrebbe uscirne indenne solo uno su cinque giocatori: "Si salva solo Pulisic". Per l'americano c'è ancora fiducia che possa esserci un riscatto in campo, superato questo momento molto complicato che ormai dura dal 28 dicembre. Sicuramente chi non ci sarà è Niclas Fullkrug: praticamente impossibile che il Milan decida di riscattarlo dal West Ham per 5 milioni. Al passo d'addio anche Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, definitivamente bocciati.