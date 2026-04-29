Obiettivo a centrocampo, Tuttosport: "Allegri ha voglia di... Fagioli"
Tra i piani da organizzare in vista del futuro del Milan, c'è da capire anche come verrà riorganizzato il centrocampo che, forse, è stato il reparto dal rendimento migliore in stagione, anche solamente per la presenza di Luka Modric e Adrien Rabiot. Molto ruoterà intorno alla decisione del fuoriclasse croato sul suo futuro, specialmente adesso dopo che la sua stagione è stata interrotta sul più bello dalla frattura dello zigomo. In ogni caso servirà un mediano, sia che entri in competizione con Jashari e Ricci, sia che venga a fare da vice a Modric.
C'è un nome che il tecnico rossonero Massimiliano Allegri preferisce più di altri e viene riportato questa mattina da Tuttosport. Il titolo recita così: "Però Allegri ha voglia di... Fagioli". Il livornese lo ha accudito e lanciato ai tempi della Juventus: dopo un'ottima stagione alla Fiorentina, una delle poche luci viola, potrebbe avere una nuova occasione in una grande. Intanto i rossoneri continuano a seguire il mercato degli svincolati: "Il Milan è ancora in pressing su Goretzka a parametro zero dal Bayern"
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