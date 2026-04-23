Uno psicologo anti-crisi: il Tottenham mette l'annuncio sul web

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(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Il Tottenham prova a ripartire dalla mente: in piena lotta per non retrocedere, il club londinese - su impulso dell'allenatore Roberto De Zerbi - cerca uno psicologo delle prestazioni per "cambiare la mentalità" prima che sia troppo tardi. Precipitati al 18/o posto, a due punti dalla salvezza e senza vittorie da 15 partite, gli Spurs vivono una crisi profonda, soprattutto sul piano della fiducia. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico italiano, che nelle prime due uscite dal suo ritorno in Inghilterra ha raccolto appena un punto, indicando nella dimensione mentale la priorità per invertire la rotta. Una linea condivisa dal club, che ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per assumere uno "psicologo delle prestazioni eccezionale", chiamato a fornire supporto basato su evidenze scientifiche ai giocatori di élite. Il profilo richiesto prevede assistenza individuale agli atleti, lavoro integrato con staff tecnico e preparatori e lo sviluppo di una cultura della performance fondata su principi psicologici. Serve un professionista credibile e discreto, capace di costruire relazioni di fiducia in un contesto ad altissima pressione.

In parallelo, è stata avviata anche una selezione analoga per la squadra femminile. Sono i numeri a certificare la crisi: nel 2026 il Tottenham non ha ancora vinto in casa, con l'ultimo successo interno datato 6 dicembre contro il Brentford. L'ultima vittoria in campionato resta quella del 28 dicembre sul campo del Crystal Palace. Sabato la trasferta contro il Wolverhampton, già retrocesso, diventa un passaggio cruciale: in palio non ci sono solo punti pesanti, ma la possibilità di ritrovare equilibrio e lucidità in vista dello sprint finale. (ANSA).