Allegri tra presente e futuro: testa al Sassuolo, ma oggi nuovo incontro con Furlani per il Milan che verrà

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Il primo pensiero di Massimiliano Allegri è il presente, vale a dire la gara di domenica pomeriggio in casa del Sassuolo, ma intanto ha già iniziato da settimane a programmare la prossima stagione con la dirigenza milanista. Oggi a Milanello andrà in scena un nuovo incontro a Milanello con l'ad Giorgio Furlani per confrontarsi sul mercato estivo e sul Milan che verrà.

NUOVO VERTICE DI MERCATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo le riunioni delle scorse settimane, nella giornata di oggi è in programma un nuovo vertice tra Allegri e il dirigente rossonero, nel quale il tencico livornese indicherà ancora una volta quali sono i ruoli oggi più soperti, a partire dal centrocampo e ovviamente dall'attacco dove manca da troppi anni un vero bomber. Insieme alla società verrano individuati i profili ritenuti più funzionali e poi toccherà all'ad Furlani e al ds Tare il compito di far quadrare conti ed esigenze tecniche.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Ma prima di programmare definitivamente il mercato estivo, il Milan deve avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League: ai rossoneri mancano sei punti per raggiungere aritmeticamente la qualificazone alla massima competizione europea per club, traguardo che porterà circa 60 milioni di euro nelle casse milanista. Questi soldi verranno poi utilizzati per rinforzare la rosa del Diavolo che nella stagione 2026-2027 avrà molte più partite da giocare. E' facile intuire che il budget per la campagna acquisti estiva dipenderà in gran parte proprio dalla partecipazione alla prossima Champions e per questo il focus di Allegri è in primis sulle quattro gare che mancano alla fine del campionato.