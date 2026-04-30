Rossonero anche in NBA, Sidy Sissoko indossa la maglia gialla nel pre-partita

Rossonero anche in NBA, Sidy Sissoko indossa la maglia gialla nel pre-partitaMilanNews.it
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 17:10Dall'Estero
di Andrea La Manna

Finita la regular season è tempo di play-off per la massima serie di basket americana, l'NBA. Nonostante la lontananza e la diversità di sport, un pochino di rossonero è arrivato anche negli Stati Uniti.

Questo grazie a Sidy Cissoko, cestista francese attualmente ai Portland Trail Blazers che, prima della scorsa partita, è arrivato allo stadio indossando la maglia gialla del Milan, la terza divisa di quest'anno.