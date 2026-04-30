Di Marzio: "Spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né del Milan né della Juve"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul mercato del Milan e, in generale, delle squadre italiane, soffermandosi sui calciatori del Bayern Monaco in esubero e potenzialmente utili al Milan: "Nel Bayern, tra i giocatori che non sono partiti dall'inizio c'è Kim che tante squadre italiane vorrebbero: ci aveva pensato l'Inter, ci ha pensato la Juventus, vedremo se sarà l'occasione giusta tra pochi mesi per riportare in Italia Kim. E poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane.

Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito, la richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi".