Di Marzio rivela: "Jorge Mendes sta cercando soluzioni per Goncalo Ramos. È un nome da Milan o Juve"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul mercato del Milan e, in generale, delle squadre italiane, soffermandosi sui calciatori del Bayern Monaco e del Psg in esubero e potenzialmente utili al Milan: "Non vedo sinceramente altri giocatori nel Bayern, vedo un Gonzalo Ramos nel PSG che non è nemmeno entrato l'altra sera e che poco c'entra con l'impianto filosofico e tattico di Luis Enrique. È vero che quando Gonzalo Ramos entra durante determinate partite è stato anche decisivo per conquistare per esempio la Supercoppa Europea, però Goncalo Ramos potrebbe essere in partenza, il suo agente Jorge Mendes si muove per trovare le soluzioni diverse dove il suo assistito possa essere magari titolare la prossima stagione e ne sta parlando con le squadre italiane e non solo. Un nome da Milan o da Juventus qualora non dovesse rimanere Vlahovic o non dovesse tornare Kolo Muani. Insomma se dobbiamo pescare da PSG-Bayern per illuderci di poter avere un domani una squadra italiana con qualche protagonista di quella partita possiamo pescare solo da chi non ha giocato dall'inizio, ma sarebbe comunque un bel pescare".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio.