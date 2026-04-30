Pellegatti: "Come budget per il mercato si partirà dai 30/35 milioni. Saranno sufficienti? Presto per dirlo"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul calciomercato del Milan e sul budget per gli acquisti: "In questi mesi è stato il Milan della compattezza, del pragmatismo, della concretezza, ma, nella prossima stagione, vedremo una squadra differente come atteggiamento e come giocatori. Massimiliano Allegri ha le idee chiare, lui come Igli Tare. Con la speranza che sul mercato scelgano loro, e solo loro, le pedine da acquistare e da cedere, senza alcuna interferenza tecnica.

In caso di qualificazione nella coppa più prestigiosa, è già trapelato quale sia il budget iniziale, che può ovviamente aumentare grazie a eventuali cessioni, fresche di questo mercato o già apparecchiate nella scorsa stagione, attraverso riscatti esercitati o obblighi maturati. Si parte dunque dai 30/35 milioni, che sono quelli che dunque arriverebbero dalla Champions League. Saranno sufficienti? Presto per dirlo.

Sarà comunque necessario un grande lavoro anche in uscita, ma ho la certezza che vedremo un Milan rivoluzionato, totalmente made in Allegri, Milan che, nella prossima stagione, punterà al ruolo di protagonista. Ripeto per la centesima volta, sempre che i dirigenti rossoneri vogliano cambiare tendenza rispetto alle strategie dello scorso gennaio, quando si sono voltati dall’altra parte, sfuggendo alle richieste del tecnico livornese".