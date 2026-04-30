Milan, occhi su Koné. Il Sassuolo potrebbe chiedere delle contropartite tecniche: ecco chi piace ai neroverdi

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Ismael Koné, centrocampista classe 2022 del Sassuolo, è nella lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo essere stato visionato più volte dagli osservatori milanisti, domenica pomeriggio sarà il turno di Max Allegri che nella gara di campionato tra neroverdi e rossoneri avrà la possibilità di valutare da vicino il giocatore canadese che piace anche ad altri club italiani e stranieri.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Sassuolo, che ha tutto l'interesse a scatenare un'asta per il suo centrocampista, potrebbbe chiedere al Milan di inserire nell'affare qualche suo giovane come contropartita: ai neroverdi piacciono in particolare Christian Comotto, che sta facendo molto bene in questa stagione in Serie B in prestito allo Spezia, e Francesco Camarda, rientrato settimana scorsa per il finale di stagione con il Lecce dopo il grave infortunio alla spalla di gennaio.