MN - Milan sulle tracce di Anguissa, in uscita dal Napoli e in scadenza nel 2027

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Leon Goretzka e Ismael Koné non sono gli unici profili che il Milan starebbe seguendo in vista della prossima estate di calciomercato per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. Stando infatti a quanto appreso dalla mediana di MilanNews.it, tra i nomi che la dirigenza starebbe valutando c'è anche quello di Frank Zambo Anguissa, centrocampista classe 1995 del Napoli.

Pilastro del centrocampo prima di Luciano Spalletti ed oggi di Antonio Conte, il camerunese ha comunicato al club azzurro di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, motivo per il quale sarebbe in uscita proprio in estate. Profilo esperto, Massimiliano Allegri apprezza molto Anguissa, non solo da un punto di vista tecnico ma anche fisico. In Italia dal 2021, con la maglia del Napoli ha totalizzato in Serie A 146 presenze, 13 gol e 16 assist, vincendo da protagonista anche due scudetti.

di Antonio Vitiello