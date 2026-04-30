MN - Lukaku si propone al Milan: due le incognite dell’affare

MN - Lukaku si propone al Milan: due le incognite dell’affareMilanNews.it
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Oggi alle 13:50Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Romelu Lukaku potrebbe essere a sorpresa il nome per l’attacco del Milan quest’estate. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il belga si sarebbe proposto al club rossonero come nuovo numero 9 per la prossima stagione.

Separato in casa a Napoli, Lukaku vedrebbe nel Milan la destinazione perfetta per ripartire e tornare competitivo dopo i vari problemi di questa stagione.

Considerando la scadenza del contratto nel 2027, Lukaku, per esperienza e qualità, potrebbe essere una grande opportunità per il Milan, che però non è convintissimo dell’operazione per due motivi: le condizioni fisiche del belga e lo stipendio, alto per gli standard rossoneri. 

La situazione potrebbe tanto evolversi come no nelle prossime settimane, con lo stesso Lukaku che nel frattempo continua ad essere corteggiato da club sauditi e turchi. 

di Lorenzo De Angelis