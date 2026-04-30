Ramazzotti: "La condizione che filtra dalle persone a Leao vicine è che la proposta per andarsene dal Milan arrivi da un top club"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao: "In caso di addio, Leao lascerebbe il Milan dopo essere arrivato nell’estate 2019. Ha un contratto fino al 2028 che gli garantisce 5,5 milioni netti più bonus. Lo United non avrebbe difficoltà a corrispondergli questa cifra o anche di più. Impossibile invece che il Milan ottenga i soldi della clausola rescissoria, fissata a 175 milioni quando sperava in un suo ingresso tra i migliori al mondo. Adesso Furlani e Tare si accontenterebbero... di un terzo. I fischi dei tifosi delle ultime due partite casalinghe, abbinate con l’utilizzo nel ruolo non gradito di centravanti, stanno facendo riflettere Rafa sull’addio al club che gli è entrato nel cuore.

La condizione che filtra dalle persone a lui vicine è che la proposta arrivi da un top club, perché vuole lasciare il Milan solo per una società dello stesso prestigio. Al momento il no al trasferimento all’Arabia è deciso. In futuro vedremo. Di certo con il suo addio il Diavolo avrebbe i soldi per dare l’assalto al norvegese Sorloth, che vuole lasciare l’Atletico e strizza l’occhio ai rossoneri, oppure per scegliere uno degli altri “9” tenuti d’occhio: da Jackson, di rientro al Chelsea, a Vlahovic, che ancora non ha rinnovato con la Juve, passando per Gonçalo Ramos, che ad Allegri piace come Sorloth, ma costa di più ripetto all’ex Villarreal".