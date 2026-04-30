Jackson tentato dalla Serie A: potrebbe essere il nome a sorpresa per l'attacco del Milan

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su diverse questioni importanti, come il futuro dell'ex Milan Sandro Tonali, quello di Robert Lewandowski, uno dei tanti nomi finiti nel mirino del Diavolo in vista della prossima estate, e non solo.

Su Nicolas Jackson: "Occhio al suo nome per quest'estate. Jackson quest'estate tornerà al Chelsea perché il Bayern non eserciterà il riscatto da 65 milioni, e per i club italiani potrebbe essere un'opportunità, anche se dipende dai Blues. O i londinesi danno l'ok a un prestito a costi contenuti, oppure Jackson in Italia sarà ancora difficile. Posso dirvi però che Jackson darebbe apertura all'Italia. Ha già delle possibilità in Inghilterra, ma in passato era stato molto vicino al Milan, un'idea di giocare in Italia lo tenta, il suo agente lo ha confermato, quindi occhio perché potrebbe essere un nome a sorpresa per l'estate perché MIlan e Juventus stanno cercando un attaccante".