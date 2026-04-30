Letizia: "Goretzka, il Milan non parteciperebbe ad aste internazionali"

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Francesco Letizia, giornalista, si è cosi espresso su Sportitalia sul calciomercato del Milan: "Per uscire dalla mediocrità di un anno reso oggettivamente buio quasi quanto lo scorso dal successo dell’Inter, il Milan deve rimboccarsi le maniche sul mercato e agire un secondo dopo l’aritmetica qualificazione Champions: detto da settimane del centravanti (non ancora definitivamente identificato) e della priorità di Allegri, Goretzka, nella speranza che non parta un’asta internazionale a cui il Milan non parteciperebbe, è giusto riflettere anche e soprattutto sul mercato in uscita".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

Per venire incontro alle esigenze di Massimiliano Allegri sul mercato e anche per convincerlo a rimanere sulla panchina rossonera anche l'anno prossimo, evitando possibili sgambetti dal ruolo di CT della Nazionale, il Milan si muove per rinforzare la sua rosa con almeno un colpo importante per ogni reparto della squadra. Oggi la Gazzetta dello Sport parla sia della trattativa con Mario Gila, pupillo di Igli Tare oggi alla Lazio dove lo stesso ds lo aveva portato, che di quella con Leon Goretzka, sempre più vicino.

Il titolo della rosea, questa mattina, mette in primo piano la situazione riguardante il centrale spagnolo biancoceleste: "Gila, l'offerta è giusta. Tre milioni l'anno per il difensore". Poi viene aggiunto sul centrocampista tedesco: "Goretzka a un passo". Nel sottotitolo si scende maggiormente nel dettaglio di entrambe le trattative, portate avanti con i rispettivi entourage: "Il Milan si avvicina alle richieste dello spagnolo con bonus e ingaggio a salire. Atteso il sì del tedesco". Fofana e Loftus-Cheek, in questo scenario, vengono dati come calciatori in uscita.