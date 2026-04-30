Pellegatti: “Anguissa piace molto ad Allegri, giocatore di alta caratura”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un nome nuovo accostato al Milan: il centrocampista del Napoli Anguissa. Queste le sue parole:

"Il Milan sta costruendo una squadra, come ha detto qualcuno, il giusto mix tra giocatori esperti e giocatori giovani e giocatori di mezza età calcistica. Abbiamo parlato ieri nel caso dovesse essere ceduto Leao al Manchester. Giocatori di 25 anni come come per esempio Zirkzee là davanti, giocatori esperti, anzi di mezza età calcistica come Rashford 28 anni, Gila, 25 anni, in difesa, piace molto al Milan. Il Milan sta già lavorando per trovare l'equilibrio con Lotito, per accontentare eventualmente a livello economico senza spender molto, accontentando il presidente della Lazio per Gila, quindi giocatore nel pieno della maturità 25 anni, gli esperti Goretzka 31, Sorloth piace molto. Ma c'è un giocatore a centrocampo che a Massimiliano Allegri piace. Il giocatore è il cameronense Frank Anguissa che lascerà, doveva già lasciarlo, poi Conte l'ha convinto, il scadenza 2027, quindi bisognerà ovviamente fare un'offerta, ma è il giocatore che a centrocampo piace molto a Massimiliano Allegri".