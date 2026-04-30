Guidi annuncia: "Per Gila pronto un contratto di quattro anni più uno di opzione che partirà da una base di 3 milioni più bonus"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mario Gila al Milan: "I (giusti) passi in avanti con Gila e il suo agente ci sono già stati. A tempo debito, ovvero dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio, ci sarà anche il primo approccio ufficiale con la Lazio. La trattativa per portare il difensore spagnolo a Milanello non è facile, ma il Milan proverà in ogni modo a vincere la concorrenza agguerrita soprattutto di Juventus e Napoli, ma anche dell’Inter. Da via Aldo Rossi filtra un input: no ad aste che farebbero lievitare verso l’alto il prezzo dell’ex Real Madrid, ma al tempo stesso l’idea è quella di fare il possibile per fargli indossare la maglia rossonera.

Per lui è pronto un contratto di quattro anni più uno di opzione che partirà da una base di 3 milioni più bonus e salirà come parte fissa anno dopo anno. Il Milan sfrutterà i vantaggi del Decreto Crescita che Gila ha attualmente attivo (è arrivato in Italia nel 2022) e pagherà meno tasse: un piccolo incentivo che però non farà la differenza se Lotito, come prevedibile, partirà da una valutazione molto alta. Per intendersi, superiore ai 30 milioni. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ma il solo anno di vincolo che rimarrà all’inizio della prossima stagione difficilmente spingerà il numero uno della Lazio a trattare al ribasso: lo dice la sua storia. Ci vorrà un capolavoro di “mediazione” da parte dell’ad Furlani. Tare intanto si è portato avanti nel lavoro con il difensore che proprio lui ha portato nella Capitale lasciando al Real il 50% delle rivendita. Un altro motivo per cui Lotito non intende fare un prezzo da saldo né al momento accettare una contropartita tecnica".