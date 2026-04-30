Secondo Fabrizio Romano, l'agente di Lewandowski non era a San Siro domenica. Ma sarà presto in Italia

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Secondo Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, è "stato scritto che a San Siro, in occasione di Milan-Juventus, ci fosse in tribuna anche il procuratore di Lewandowski, Pini Zahavi. Con massimo rispetto, posso garantirvi che Zahavi non era a Milano. È fuori dall'Europa in questo momento. Sarà presto in Italia".

LA LISTA ATTACCANTI PER IL MILAN

Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine di questa stagione e quindi è ora alla ricerca di una nuova squadra. Secondo Tuttosport in edicola oggi, il centravanti belga, attualmente ai box da alcune settimane, si sarebbe proposto a diversi club, tra cui anche il Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per il prossimo anno. in passato Lukaku è stato spesso accostato dal Diavolo, ma alla fine il suo trasferimento a Milanello non è mai andato in porto. Al momento il suo nome non c'è nella lista del club di via Aldo Rossi, ma è chiaro che a Casa Milan vengono fatti dei ragionamenti perchè comunque il belga ha le caratteristiche che cerca Allegri per l’attacco. Le incognite maggiori sarebbero però sulle sue condizioni fisiche visto che quest'anno il centravanti azzurro ha passato più tempo in infermeria che in campo.

NON E' IN LISTA - Magari potrebbe essere preso come "secondo" innesto offensivo e non come grande colpo in attacco. Al momento, però, non c'è nulla di concreto perchè il suo nome nella lista del Milan non c'è. I profili cercati e valutati per ora dal Diavolo sono altri: oltre ai parametri zero Robert Lewandowski, che però non convince però tutti in casa rossonera per età e costi, e Dusan Vlahovic, i preferiti sono ad oggi Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid e Gonçalo Ramos del PSG. In corsa restano poi anche Nicolas Jackson del Chelsea, che è attualmente in prestito al Bayern Monaco, Mateo Retegui dell’Al-Qadisiya e Moise Kean della Fiorentina, intorno al quale però ci sono tante incognite legate alle condizioni fisiche.