Ritorno di fiamma per Javi Guerra? Moretto: "E' in lista, ma non è una priorità. Per caratteristiche piace di più Koné del Sassuolo"

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Matteo Moretto ha dato questo aggiornamenti sul mercato in entrata in mezzo al campo del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

SU KONE' DEL SASSUOLO: "E' un nome che per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto ad Allegri. Il tecnico rossonero vorrebbe inserire nella rosa del Milan calciatori alti, forti fisicamente e funzionali al suo gioco. Koné è alto, forte fisicamente, è bravo ad inserirsi tanto che ha già fatto sei gol quest'anno. Ha un contratto con il Sassuolo fino al 2030 e posso confermare che è sulla lista del Milan così come su quella dell'Inter. Non è la primissima scelta dei rossoneri, ma il club lo sta monitorando. Il Milan conosce già i costi dell'operazione. In passato Koné era stato ad un passo dalla Roma".

SULLE VOCI SU JAVI GUERRA DEL VALENCIA: "Sono due mercati che Guerra viene accostato al Milan. E' un giocatore giovane che sarebbe funzionale al progetto rossonero che punta anche a valorizzare i giovani. Guerra ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri, ma ha un contratto fino al 2029 e non è reduce da una grande stagione, anche perchè il Valencia sta faticando parecchio quest'anno. Aggiungo poi che c'è una clausola rescissoria nel contratto firmato dal giocatore un anno fa quando era stato trattato dal Milan parallelamente a Jashari, poi il Diavolo decise di affondare su Jashari e Guerra prolungò con il Valencia. L'anno prossimo il Milan cercherà di valorizzare Jashari. Guerra comunque non è una prima scelta, è un nome in lista, ma non è una priorità. Potrebbe diventarlo magari più avanti se dovesse saltare altri obiettivi. Per caratteristiche Koné piace di più di Guerra, sarebbe più utile per il Milan di Allegri. Ad oggi non ci sono stati contatti tra Milan e Valencia, ma solo dei sondaggi con i procuratori del centrocampista spagnolo per capire le condizioni di uscita".