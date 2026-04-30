Bianchin: "Nusa per il Milan è un'opzione, gradita, forse troppo cara, affascinante"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Che tempi seguirà il mercato del Milan? Un passaggio è più importante degli altri: la qualificazione alla Champions. Solo dopo quel traguardo, il Milan accelererà e prenderà decisioni definitive sui grandi nodi della sua estate. Il primo è la panchina, con Allegri e la variabile Nazionale. Il primo obiettivo per importanza invece è il centravanti e l'idea del club è di prenderlo presto. Il resto, nell'ordine delle priorità, seguirà e dipenderà ovviamente dalle cessioni. Facile pensare che Ruben Loftus-Cheek lascerà, meno semplice capire ora se Fofana e Gimenez - per fare due esempi non casuali - resteranno. In fondo alla lista, da non dimenticare la valutazione sugli esterni. Il Milan cerca anche un giocatore in quella posizione, con tipologia da definire: un quinto alla Saelemaekers o un'ala per giocare (anche) col 4-3-3? Nel secondo caso, più che possibile, Antonio Nusa è un'opzione, gradita, forse troppo cara, affascinante".

IL COSTO DI NUSA

Il Milan sembra disposto ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno in estate per Rafael Leao. In caso di partenza del portoghese, i rossoneri dovranno prendere un sostituto all'altezza e un nome che stuzzica molto in via Aldo Rossi è quello di Antonio Nusa, attaccante classe 2005 del Lipsia e della Norvegia che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia nelle due gare valire per le qualificazioni ai Mondiali.

La squadra tedesca è al momento quinta in Bundesliga e dunque fuori dalla Champions League del prossimo anno. Se non dovesse qualificarsi all'Europa che conta non è escluso che il Lipsia possa decidere di cedere il suo goiellino che ha una valutazione intorno ai 35 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Milan sta tenendo d'occhio con grande attenzione la situazione di Nusa.