live mn Serie A, Sassuolo-Milan (2-0): fine partita. Fischi meritati da parte della Curva

vedi letture

Il Milan perde la quarta partite nelle ultime sette e per la quarta volta nelle ultime cinque non segna neanche un gol. La Champions League, con la Juventus e la Roma che devono ancora giocare è seriamente a rischio adesso. I rossoneri entrano in campo malissimo e dopo aver subito il gol a freddo, dopo 5 minuti dal piede di Berardi, continuano pure peggio: espulsione veramente sciocca di Tomori e raddoppio in apertura di secondo tempo, sempre a freddo. Neanche un tiro in porta per il Diavolo che si becca i meritatissimi fischi della Curva Sud a fine gara.

94' Finisce così, 2-0. Fischi della Curva Sud.

90' Quattro minuti di recupero

90' Cross di Estupinan per Pavlovic che controlla bene ma il pallone gli viene soffiato via sul più bello

89' Giallo per Volpato

86' Buon inserimento di Athekame che converge al centro e lascia al limite per Pavlovic che prende un avversario

84' Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Pinamonti e Fadera, escono Nzola e Laurientè

81' Campo per Athekame che prova la conclusione da posizione angolata: esterno della rete

77' Ammonito Loftus-Cheek per simulazione in area di rigore

76' Maignan esce con i tempi giusti e anticipa Nzola

71' Ammonito Ricci

70' Tiro di Volpato ribattuto da Gabbia

66' Esce anche Jashari, entra Ricci

62' Ci prova Jashari da fuori ma il pallone vola alto

59' Triplo cambio per Allegri: entrano Loftus, Gimenez e Pulisic. Lasciano il campo: Saelemaekers, Fofana e Leao. Cambio anche nel Sassuolo: Volpato per Berardi

57' Ammonito Garcia per fallo su Saelemaekers

55' Ancora Sassuolo, ancora con un attacco dalla corsia laterale: Coulibaly trova Nzola che stoppa e calcia malissimo da ottima posizione

51' Vicino al tris il Sassuolo con Thorsvedt, dopo il tiro-cross di Berardi dalla destra. Rimane a terra il giocatore del Sassuolo insieme a Gabbia dopo uno scontro testa contro testa

49' Prova a reagire il Milan con Jashari che recupera il pallone e offre a Rabiot che conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova Athekame con un tiro da fuori ma il pallone finisce largo

47' GOL SASSUOLO. Un minuto e mezzo, raddoppia Laurientè. Punta subito Athekame e batte Maignan sul primo palo con un tiro forte dal limite

45' Si riparte. Nel Milan entra Athekame per Nkunku, nel Sassuolo Lipani per Matic ammonito

FINE PRIMO TEMPO, SASSUOLO-MILAN 0-0. Primi 45 minuti da incubo per il Milan che parte malissimo incassando il vantaggio del solito Domenico Berardi al 4° minuto e che poi ne combina una dopo l'altro. Tomori si prende due gialli in 24 minuti, il secondo gravissimo sapendo di essere ammonito: Milan in dieci. Il Diavolo ha una sola vera occasione con Leao che conclude da fuori ma non centra la porta. Maignan e Pavlovic gli unici a salvarsi per aver evitato il raddoppio, su Nzola e Thorsvedt. Nella ripresa servirà un mezzo miracolo ma se non ci sarà questo mezzo miracolo, saranno dolori.

48' Saelemaekers in qualche modo vince un paio di rimpalli e ci prova da fuori: bel tiro ma il pallone finisce a lato

45' Tre minuti di recupero

44' Terzo errore identico del Sassuolo che regala una ripartenza al Milan ma il cross dalla sinistra di Rabiot viene contenuto dalla difesa avversaria

41' Punizione dalla trequarti per il Milan: Nkunku calcia male e troppo lungo, il pallone si spegne sul fondo

40' Esce Idzes per infortunio nel Sassuolo: entra Coulibaly

38' Slalom di Pavlovic in zona centrale, steso da Matic che viene ammonito

36' Altro errore di Jashari in fase di costruzione, per fortuna Thorsvedt commette fallo

32' Spazio per il Milan ma Rabiot sbaglia la misura dell'appoggio sulla destra a Saelemaekers

26' Pavlovic salva miracolosamente su Thorsvedt, solo davanti a Maignan. Naufraga il Milan

24' Espulso Tomori. Ingenuità clamorosa del difensore rossonero che, già ammonito, si becca il secondo giallo per fallo su Laurientè che lo ha fatto ballare per 24 minuti. Partita in salita ancora più di prima

18' Altro errore del Sassuolo in costruzione, Leao si porta avanti e dal limite dell'area, con lo specchio aperto, tira fuori di poco: palla gol grandissima per i rossoneri

17' Nkunku recupera un pallone su errore del Sassuolo e si infila in mezzo a due, cadendo in area: il francese invoca il calcio di rigore ma Maresca fa cenno di continuare!

10' Intervento rischiosissimo di Gabbia in area di rigore su Laurientè che era solo davanti a Maignan. Si era addormentato Saelemaekers

9' Inizio da incubo rossonero, tanti errori tecnici e ora anche un giallo per Tomori, entrato in ritardo

7' Rischia il raddoppio il Sassuolo: ripartenza veloce con Nzola che penetra e prova a incrociare. Maignan, per fortuna, è attento e para

5' GOL SASSUOLO. Segna Berardi, il solito Berardi. Jashari molle nel corpo a corpo con Thorsvedt permette la ripartenza dei neroverdi che finalizzano con un tiro preciso del numero 10 del Sassuolo. Dodicesimo gol in carriera al Milan, vittima preferita insieme alla Sampdoria.

3' Prima sortita offensiva del Sassuolo che non porta rischi a Maignan

1' Comincia la partita!

---

- Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, uno dei più grandi uomini di sport della storia italiana, scomparso ieri all'età di 59 anni

- Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Murić, Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx; Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. All.: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Gimenez. All.: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il calcio di inizio di Sassuolo-Milan, 35^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Altra tappa cruciale nel percorso che porta i rossoneri alla conquista del posto in Champions League. Per non perderti neanche un'azione della sfida, segui il consueto live testuale di MilanNews.it: resta con noi!