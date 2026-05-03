Di Stefano da Reggio Emilia: “Ambiente un po’ teso a fine partita”. Cosa è successo

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Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Reggio Emilia, si è così espresso al termine di Sassuolo-Milan: “Non sarà una serata tranquilla: il Milan nelle ultime gare ha fatto 7 punti, segnando solo in due gare e perdendone quattro. Sono numeri di chi gioca per non retrocedere. È una squadra che si sta spegnendo e non lo dico io, ma i numeri, l’atteggiamento durante le partite, la verve nei giocatori. Il dilemma è sempre il solito: quanto i rossoneri hanno over performato nella prima parte di stagione e quando sta andando al di sotto delle aspettative ora? Una cosa credo sia certa: il Milan ha il destino Champions nelle sue mani, ma, se ci andrà, si dovrà mettere in maniera pesante alla rosa. Ambiente un po teso anche a fine partita. Ci sono stati tanti fischi dai milanisti nel post partita e Maignan ha risposto quasi ritirando la squadra all’interno dello spogliatoio”.

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio già al 6’ con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurienté scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurienté e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.