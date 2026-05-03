Maignan, la curva, i fischi e il rientro negli spogliatoi: la ricostruzione di DAZN

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Al termine di Sassuolo-Milan, partita vinta per 2-0 dai neroverdi, c'è stato un piccolo "scontro" tra i tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti e tutta la squadra, capeggiata dal capitano Maignan. I tifosi del Milan in curva hanno cantato per tutta la durata del match nonostante il brutto spettacolo offerto dalla squadra: dal primo all'ultimo minuto il sostegno è stato encomiabile.

Dopo il triplice fischio, ha ricostruito lo studio di DAZN, la squadra si è avviata lentamente verso la curva occupata dai supporter rossoneri, che hanno iniziato a fischiare e ad esprimere tutta la loro delusione. Maignan, senza pensarci due volte, ha richiamato velocemente i compagni con un gesto della mano e ha condotto la squadra alla volta degli spogliatoi senza andare sotto la curva.

Sempre a DAZN, nel post partita, Matteo Gabbia ha commentato l'episodio:

“Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.