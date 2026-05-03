Maignan, la curva, i fischi e il rientro negli spogliatoi: la ricostruzione di DAZN
Al termine di Sassuolo-Milan, partita vinta per 2-0 dai neroverdi, c'è stato un piccolo "scontro" tra i tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti e tutta la squadra, capeggiata dal capitano Maignan. I tifosi del Milan in curva hanno cantato per tutta la durata del match nonostante il brutto spettacolo offerto dalla squadra: dal primo all'ultimo minuto il sostegno è stato encomiabile.
Dopo il triplice fischio, ha ricostruito lo studio di DAZN, la squadra si è avviata lentamente verso la curva occupata dai supporter rossoneri, che hanno iniziato a fischiare e ad esprimere tutta la loro delusione. Maignan, senza pensarci due volte, ha richiamato velocemente i compagni con un gesto della mano e ha condotto la squadra alla volta degli spogliatoi senza andare sotto la curva.
Sempre a DAZN, nel post partita, Matteo Gabbia ha commentato l'episodio:
“Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan