Milan, numeri impietosi nel girone di ritorno: Allegri peggio di Gattuso e Conceiçao
Girone di ritorno horror del Milan, che con la sconfitta odierna al Mapei Stadium prolunga un momento negativo che va avanti ormai dal post derby. Nelle ultime cinque partite una sola vittoria, un pareggio, tre sconfitte e un solo gol segnato. Numeri al limite dell'imbarazzo che stanno rovinando quanto di buono fatto fino a gennaio.
I punti del Milan nel girone di ritorno, fino alla 35ª giornata:
2025/26 (Allegri): 25
2024/25 (Conceicao): 27
2023/24 (Pioli): 32
2022/23 (Pioli): 23
2021/22 (Pioli): 35
2020/21 (Pioli): 29
2019/20 (Pioli): 34
2018/19 (Gattuso): 28
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