Brocchi: "Oggi i tifosi del Milan hanno cantato dal primo all’ultimo minuto, sono stati fantastici"

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Al termine di Sassuolo-Milan 2-0 la squadra non ha preso bene i fischi arrivati dal settore ospiti ed è rientrata negli spogliatoi senza salutare i tifosi rossoneri presenti. Dopo la ricostruzione su DAZN Cristian Brocchi commenta così l'episodio:

Maignan chiede alla squadra di rientrare senza andare a salutare il settore ospiti: “A prescindere da quello che si è adesso, i tifosi oggi sono stati fantastici. Oggi i tifosi del Milan hanno cantato dal primo all’ultimo minuto. Poi quando finisce la partita si è liberi anche di esprimere le proprie emozioni negative. Sicuramente hanno espresso quell’amarezza, tutti assaporavano oggi un Milan diverso e tutti volevano vincere per arrivare a questa benedetta Champions League, che tutti vogliono, tutti sognano e che soprattutto chi indossa la maglia del Milan ha il dovere di conquistare”.