La Juve pareggia col Verona e fallisce l'aggancio al Milan: la classifica aggiornata. Spalletti, oggi niente da dire sui ritmi?

La Juve pareggia col Verona e fallisce l'aggancio al Milan: la classifica aggiornata. Spalletti, oggi niente da dire sui ritmi?MilanNews.it
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Oggi alle 20:11News
di Manuel Del Vecchio

Incredibilmente la Juventus non approfitta dello scivolone del Milan e pareggia 1-1 con il Verona (gol di Bowie e Vlahovic), fallendo l'aggancio in classifica ai rossoneri. Spalletti questa volta non potrà appellarsi ai ritmi del Milan come dopo la gara di San Siro: cosa si inventerà? In attesa di ricevere una risposta di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 79 *
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 *
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno