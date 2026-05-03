Jashari delude, Brocchi: "Deve tornare quel giocatore che ha entusiasmato tutti nella passata stagione e che al Milan non si è ancora visto"
Tutti si aspettavano qualcosa in più da Ardon Jashari, oggi titolare a causa dell'infortunio di Modric, ma lo svizzero è crollato a picco come il resto della squadra. il centrocampista è stato protagonista in negativo con la palla persa che ha portato al gol di Berardi e non è riuscito a trovare guizzi particolari, perdendosi anche lui nell'enorme mediocrità che la squadra oggi ha fatto vedere dal primo al novantesimo minuti. Cristian Brocchi, nel post partita di DAZN, ne parla così:
“Non penso che con il Milan visto oggi Modric potesse cambiare da solo una squadra che ha fatto fatica. Che Modric sia un mostro sacro e abbia fatto una stagione incredibilmente grande è fuori discussione. Jashari deve tornare quel giocatore che ha entusiasmato tutti nella passata stagione e che al Milan non si è ancora visto. Vuoi per un infortunio, vuoi per Modric che non gli ha mai dato la possibilità di prendere minutaggio e fiducia”.
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