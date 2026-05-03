Serie A, l'Inter vince lo scudetto archiviando il Parma 2-0

Serie A, l'Inter vince lo scudetto archiviando il Parma 2-0MilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Niccolò Crespi

L'Inter di Chivu festeggia il proprio 21esimo scudetto vincendo 2-0 a San Siro il Parma. A segno Thuram e Henrikh Mkhitaryan nel finale di secondo tempo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno