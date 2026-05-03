Inter campione: arriva il post di congratulazioni da parte del Milan

Inter campione: arriva il post di congratulazioni da parte del MilanMilanNews.it
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Ieri alle 23:36News
di Niccolò Crespi

L'AC Milan tramite un breve post sul proprio account "X" Si complimenta così per la vittoria del 21esimo scudetto dell'Inter, arrivata stasera al termine della partita vinta per 2-0 contro il Parma.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno