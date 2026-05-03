Inter campione: arriva il post di congratulazioni da parte del Milan
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L'AC Milan tramite un breve post sul proprio account "X" Si complimenta così per la vittoria del 21esimo scudetto dell'Inter, arrivata stasera al termine della partita vinta per 2-0 contro il Parma.
Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26— AC Milan (@acmilan) May 3, 2026
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
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