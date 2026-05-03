Milan fragile, Padovan ha pochi dubbi: "Ha fatto ciò che poteva.."

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In merito alla stagione delle Big ed in particolar modo su quella del Milan, il giornalista ed opinionista Giancarlo Padovan si è espresso così a Radio Radio. Questo il suo pensiero sul rendimento dei rossoneri:

"Scudetto? Ci sono tante visioni e analisi, è successo di tutto. L'Inter pur non dominando negli scontri diretti ha saputo tenere un lungo vantaggio con continuità, mentre il Napoli ha molto da recriminare. Senza tutti gli infortuni avuto avrebbe lottato e forse vinto il campionato. Il Milan? Ha fatto quello che poteva, ma non era allo stesso livello dei nerazzurri e partenopei, stessa cosa per Juventus e Roma..".

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.