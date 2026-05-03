L'ultimo gol di un attaccante del Milan risale a due mesi fa: il dato nel dettaglio
Il Milan anche oggi non ha segnato. Anche contro il Sassuolo gli attaccanti rossoneri sono rimasti a secco, prolungando un digiuno che fa un baffo a quello quaresimale. L'ultima rete di un calciatore offensivo milanista risale a due mesi fa: era il 1° marzo e Rafael Leao segnava in casa della Cremonese. I suoi compagni non segnano anche da molto prima, addirittura Christian Pulisic non finisce sul tabellino dallo scorso 28 dicembre ed è totalmente scomparso dai radar, anche quando in campo. In totale i cinque attaccanti rossoneri hanno accumulato 722 giorni di digiuno.
IL DIGIUNO DEGLI ATTACCANTI ROSSONERI, IL DATO NEL DETTAGLIO
- Christian Pulisic: non segna da 126 giorni. Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025
- Niclas Füllkrug: non segna da 105 giorni. Milan-Lecce 1-0 del 18 gennaio 2026
- Christopher Nkunku: non segna da 69 giorni. Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio 2026
- Santiago Gimenez: in campionato non segna da 359 giorni. Milan-Bologna 3-1 del 9 maggio 2025
- Rafael Leao: non segna da 63 giorni. Cremonese-Milan 0-2 del 1° marzo 2026
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