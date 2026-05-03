Milan, Allegri: "La nostra partita più brutta della stagione"

Milan, Allegri: "La nostra partita più brutta della stagione"
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Ieri alle 23:48News
di Manuel Del Vecchio
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- REGGIO EMILIA, 03 MAG - "Questa è stata la nostra partita peggiore della stagione, una gara condizionata dal fatto che siamo rimasti in dieci, oltre al gol preso dopo pochi minuti". Telegrafico Massimiliano Allegri nel commentare la sconfitta del suo Milan contro il Sassuolo.

"Ora - ha proseguito - non dobbiamo farci prendere dal panico e rischiare di buttare via dieci mesi di lavoro. Non ho detto nulla alla squadra dopo la fine. Riordiniamo le idee da martedì per preparare al meglio la gara con l'Atalanta"