Serie A, la classifica aggiornata dopo il posticipo della domenica sera

Serie A, la classifica aggiornata dopo il posticipo della domenica seraMilanNews.it
Ieri alle 23:00News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica aggiornata al termine del posticipo serale tra Inter e Parma.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82 
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno