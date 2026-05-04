Roma, Gasperini pungente sul rapporto con Massara: "Se ne parlerà al momento e nei modi giusti"

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(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale che la proprietà comincia a muoversi, non solo per quello che è il finale di campionato, ma anche in prospettiva futura". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della sua Roma con la Fiorentina, a proposito della presenza in citta' del figlio minore del proprietario del club, Dan Friedkin. "In questo momento ci sono due binari: uno è quello della stagione in corso che è viva, l'altro è quello della prossima stagione - ha aggiunto -. Domani sera sarà una partita molto importante, abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dopo si comincerà a parlare del futuro, ma non credo sia questo il momento". A chi gli chiede se così facendo però la programmazione della prossima stagione possa iniziare in ritardo, ha risposto: "C'è stato un po' di sviluppo in queste settimane, la società sicuramente ha patito una grande delusione che non si aspettava prendendo una strada che non si immaginava.

Ma non credo che altre squadre abbiano fatto tanto altro oggi". Gasperini ha poi concluso sviando alla domanda su Massara, se la loro convivenza potrà durare ancora il prossimo annno: "In questo momento torno alla partita con la Fiorentina, il resto ho ribadito se ne parlerà al momento e nei modi giusti. E sarà soprattutto la società a parlare. Non è il caso di entrare nei dettagli ora". (ANSA).