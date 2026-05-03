Brocchi: "Milan che in tutti gli interpreti vuole palla solo sui piedi, nessuno attacca lo spazio. Non hanno velocità di pensiero"

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Milan deludente nel risultato ma soprattutto nella prestazione. Continua un problema atavico di questa squadra: i calciatori che non fanno movimenti e chiedono sempre e solo palla sui piedi, rendendo facile la vita ai difensori avversari. Problema notato anche da Cristian Brocchi, che a DAZN ne parla in questo modo:

“Il Milan l’unico vantaggio che ha è quello dei punti. Se guardiamo quello che ha messo in campo difficilmente si può pensare a qualcosa di diverso. Si parla tanto delle difficoltà degli attaccanti ma ho visto un Milan che in tutti gli interpreti vuole palla solo sui piedi, nessuno attacca lo spazio. Non hanno velocità di pensiero e non hanno questi attacchi alle spalle degli avversari. Passare la palla sulla sagoma è diverso che passarla alle spalle degli avversari: il Sassuolo oggi l’ha fatto benissimo, il Milan no”.