Verso Sassuolo-Milan, Jashari per Modric. Nkunku favorito in attacco
Trentacinquesima giornata di Serie A, quartultima di campionato: il Milan va a Reggio Emilia con "soli" sei punti da conquistare per avere l'aritmetica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Obiettivo minimo e fondamentale, da non mancare in nessun caso. Vietato mollare, anche se l'obiettivo sembra essere ad un passo.
PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinian
10 Leao 18 Nkunku
A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 7 Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Nkunku-Pulisic 70/30, Bartesaghi-Estupinan 40/60
Indisponibili: Modric, Odogu
Squalificati: /
Diffidati: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers, Modric
In difesa poche sorprese, si va sulle certezze: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nelle ultime due partita altrettanti clean sheet. A centrocampo Jashari prende il posto dell'indisponibile Modric, con il croato che salterà tutto il finale di stagione a causa della frattura allo zigomo. Con lo svizzero ci saranno i soliti Fofana e Rabiot. Sulla destra c'è Saelemaekers, mentre a sinistra possibile ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan: al momento sembra essere in vantaggio l'ex Brighton, visto che il classe 2005 è reduce dalla bruttissima prestazione contro la Juventus. In attacco c'è ancora Leao con una novità: di fianco al portoghese potrebbe tornare dall'inizio Nkunku. Il francese è stato provato durante la settimana al posto di Pulisic ed è il favorito. Oltre a Modric indisponibile anche Odogu, che non è partito con la squadra a causa di un affaticamento agli adduttori.
SASSUOLO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maresca
Assistenti: Peretti-Bercigli
IV ufficiale: Marinelli
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi
DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Data: domenica 3 maggio 2026
Ore: 15.00
Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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