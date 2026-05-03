Quanti punti mancano ora al Milan per qualificarsi aritmeticamente in Champions
MilanNews.it
Con il pareggio tra Como e Napoli, al Milan restano sei i punti da conquistare nelle prossime quattro partite (a cominciare da quella odierna a Reggio Emilia contro il Sassuolo) per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League; il conto, infatti, è da fare anche sulla Roma, impegnata contro la Fiorentina. Una certezza: anche con una vittoria contro Berardi e compagni, i rossoneri non potranno oggi ufficializzare il verdetto.
Pubblicità
News
Attaccante, qual è la strategia? Troppa incertezza. E l'Inter vince un altro scudetto...di Andrea Longoni
Le più lette
2 Milan al lavoro per rinforzare anche la difesa. Capello: "Gila della Lazio non mi dispiace, è bravo anche con la palla tra i piedi"
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
Il Milan e un campionato a due volti: un girone di andata da scudetto, il ritorno da Conference League
Luca SerafiniDovevate aspettare Parigi per capire? Caos arbitri: l’importante è proteggere i club… Ai rossoneri mancano il coraggio e la materia prima
Franco OrdineSe Milan-Juve non piace non è solo colpa di Max. Arbitropoli: per una volta conviene stare fuori dal giro
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com