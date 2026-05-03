Quanti punti mancano ora al Milan per qualificarsi aritmeticamente in Champions

Quanti punti mancano ora al Milan per qualificarsi aritmeticamente in ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Antonello Gioia

Con il pareggio tra Como e Napoli, al Milan restano sei i punti da conquistare nelle prossime quattro partite (a cominciare da quella odierna a Reggio Emilia contro il Sassuolo) per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League; il conto, infatti, è da fare anche sulla Roma, impegnata contro la Fiorentina. Una certezza: anche con una vittoria contro Berardi e compagni, i rossoneri non potranno oggi ufficializzare il verdetto.