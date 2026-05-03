Allegri avvisa: “Col Sassuolo sarà complicata, sanno fare gol in ogni momento”
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In presentazione al match di questo pomeriggio contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha commentato così il match:
“Dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Domani va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire. Domani sarà complicata".
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