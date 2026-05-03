Maresca arbitra Sassuolo-Milan: nessun precedente stagionale con i rossoneri

Maresca arbitra Sassuolo-Milan: nessun precedente stagionale con i rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 10:00News
di Francesco Finulli

Il Milan, a caccia di punti cruciali per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, sarà ospite questo pomeriggio alle 15 di una delle squadre rivelazione del torneo: il Sassuolo di Fabio Grosso che, da neopromosso, si è salvato in scioltezza e occupa le zone di metà classifica. Per dirigere la gara è stato scelto, dal nuovo designatore ad interim Dino Tommasi, Fabio Maresca della sezione di Napoli che in questa stagione non ha mai arbitrato il Diavolo.

Questa la squadra arbitrale al completo

Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI