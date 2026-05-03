live mn Verso Sassuolo-Milan: c'è Nkunku al posto di Pulisic. Jashari è il vice Modric

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao.

10.30 - Oggi per la prima volta il Milan dovrà fare a meno di Luka Modric, operato all'indomani di Milan-Juventus quando ha patito la frattura dello zigomo in seguito a uno scontro con Locatelli. Il fuoriclasse croato sarà sostituito da Jashari. Tra gli indisponibili figura anche David Odogu, vittima di un risentimento agli adduttori negli scorsi giorni.

10.00 - In difesa poche sorprese, si va sulle certezze: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nelle ultime due partita altrettanti clean sheet. A centrocampo Jashari prende il posto dell'indisponibile Modric, con il croato che dovrebbe saltare tutto il finale di stagione a causa della frattura allo zigomo. Con lo svizzero ci saranno i soliti Fofana e Rabiot. Sulla destra c'è Saelemaekers, mentre a sinistra avvicendamento tra Bartesaghi ed Estupinan: al momento è in vantaggio l'ex Brighton, visto che il classe 2005 è reduce dalla bruttissima prestazione contro la Juventus. In attacco c'è ancora Leao con una novità: di fianco al portoghese potrebbe tornare dall'inizio Nkunku. Il francese è stato provato durante la settimana al posto di Pulisic ed è il favorito.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi alle ore 15 il Milan torna in campo e lo farà in tasferta contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. 35^ e quartultima giornata del campionato di Serie A Enilive: i rossoneri devono vincere per avvicinare l'obiettivo Champions League che dista 6 punti. Con due vittorie il Diavolo è certo di essere dentro. Non sarà però affatto facile, specialmente considerando il periodo di forma recente milanista che la squadra deve dimostrare di saper superare. Per avvicinarci alla sfida di questo pomeriggio, segui il live testuale di MilanNews.it per rimanere sempre aggiornato!