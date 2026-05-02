Il Milan e un campionato a due volti: un girone di andata da scudetto, il ritorno da Conference League

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Se per mesi il Milan ha sognato di poter lottare fino alla fine per lo scudetto, il calo più che evidente delle ultime settimane ha cambiato le prospettive della squadra rossonera che ora deve pensare a difendere la qualificazione alla prossima Champions League (con sei punti nelle ultime quattro giornate il pass per la massima competizione europea per club del prossimo anno è certa). Dopo una prima parte di stagione più che positiva, nel girone di ritorno della Serie A 2025-2026 il Diavolo ha peggiorato notevolmente il suo rendimento e i suoi numeri. Eccoli nel dettaglio:

GIRONE DI ANDATA

Numero partite giocate: 19

Punti raccolti: 42

Posizione in classifica: 2° (solo l'Inter ha fatto meglio con 45 puni)

Media punti: 2,2 a partita

Gol fatti: 32

Media gol fatti: 1,7 a partita

Gol subiti: 15

Media gol subiti: 0,8 a partita

Bilancio: 12 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta

GIRONE DI RITORNO

Numero partite giocate: 15

Punti raccolti: 25

Posizione in classifica: 6° (a pari punti con la Roma, meglio hanno fatto Inter 34, Napoli 30, Como e Juventus 28 e Atalanta 26)

Media punti: 1,7 a partita

Gol fatti: 16

Media gol fatti: 1,1 a partita

Gol subiti: 12

Media gol subiti: 0,8 a partita

Bilancio: 7 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte

L'ANALISI DEI NUMERI - Dando un'occhiata a questi numeri, emerge che se nel girone di andata il Milan era in piena lotta per lo scudetto, in quello di ritorno il rendimento è stato da Conference League. Ma come si spiega il calo dalla squadra rossonera, passata da un media punti a gara di 2,2 a 1,7? Se i numeri difensivi sono uguali (stessa media gol presi a partita), sono invece crollati quelli offensivi: la media di gol fatti a gara è infatti sceso da 1,7 a 1,1 a partita. La crisi profonda degli attaccanti milanisti è sotto gli occhi di tutti: solo cinque reti segnati dalle punte milaniste nel girone di ritorno, l'ultimo gol segnato da un elemento del reparto offensivo milanista è datato 1° marzo (Rafael Leao a Cremona). Se il Milan è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, deve ringraziare il grande lavoro fatto da Max Allegri sulla fase difensiva che da punto debole nella scorsa stagione è diventata il punto di forza del Diavolo.