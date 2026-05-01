probabile formazione Verso Sassuolo-Milan, Jashari per Modric. Poi ballottaggio in attacco

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Trentacinquesima giornata di Serie A, quartultima di campionato: il Milan va a Reggio Emilia con "soli" sei punti da conquistare per avere l'aritmetica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Obiettivo minimo e fondamentale, da non mancare in nessun caso. Vietato mollare, anche se l'obiettivo sembra essere ad un passo. In attesa della conferenza e della rifinitura di domani cominciano a delinearsi le possibili scelte di Massimiliano Allegri per la partita delle 15.00 di domenica contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinian

10 Leao 18 Nkunku

A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 27 Odogu, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 7 Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Nkunku-Pulisic 55/45, Bartesaghi-Estupinan 45/55

Indisponibili: Modric

Squalificati: /

Diffidati: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers, Modric

In difesa poche sorprese, si va sulle certezze: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nelle ultime due partita altrettanti clean sheet. A centrocampo Jashari prende il posto dell'indisponibile Modric, con il croato che salterà tutto il finale di stagione a causa della frattura allo zigomo. Con lo svizzero ci saranno i soliti Fofana e Rabiot. Sulla destra c'è Saelemaekers, mentre a sinistra possibile ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan: al momento sembra essere in vantaggio l'ex Brighton, visto che il classe 2005 è reduce dalla bruttissima prestazione contro la Juventus. In attacco c'è ancora Leao con una possibile novità: di fianco al portoghese potrebbe tornare dall'inizio Nkunku. Il francese è stato provato durante la settimana al posto di Pulisic ma non è stata ancora presa una decisione definitiva.

SASSUOLO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Maresca

Assistenti: Peretti-Bercigli

IV ufficiale: Marinelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 3 maggio 2026

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it