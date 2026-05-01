Inchiesta arbitri, Repubblica titola: "Rocchi intercettato tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter"

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In merito all'inchiesta sugli arbitri, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Rocchi intercettato tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter". Il quotidiano spiega che Gianluca Rocchi (così come Andrea Gervasoni) era sotto intercettazione da più di un anno e proprio da uno di questi ascolti è emerso che il 2 aprile 2025, a San Siro, l'ex designatore, parlando al telefono con qualcuno del settore, ha tirato in ballo un uomo dell'Inter, vale a dire la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita.

Scrive Repubblica: "Secondo la procura proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva con altre persone. Perché è in questo colloquio che l’ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro, si apprende declinato nella figura di Giorgio Schenone (non indagato). Secondo l’accusa, da questo condizionamento — da capire se avvenuto in forma diretta o riferita — l’ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc. E cioè Andrea Colombo, 'gradito' all’Inter per la partita col Bologna del 20 aprile e Daniele Doveri, invece meno apprezzato dal club e quindi 'combinato' sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per 'schermare' l’ipotesi che dirigesse l’eventuale finale e ulteriori partite di stagione con l’Inter in lotta per lo scudetto (vinto dal Napoli)".